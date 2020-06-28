تواصل مرئي للمرضى مع ذويهم بمستشفى العين

المصدر: (العين- البيان)

أطلقت مستشفى العين التابعة لشركة أبوظبي للخدمات الصحية «صحة» خدمة التواصل المرئي للمرضى، الذين يتلقون العلاج من فيروس «كورونا» المستجد (كوفيد 19) مع ذويهم، بهدف رسم الابتسامة على شفاههم، ورفع معنوياتهم، خلال فترة وجودهم في المستشفى لتلقي العلاج والرعاية الصحية اللازمة.

وقال الدكتور محمد سالم بن ثعلوب الدرعي المدير التنفيذي للعمليات التشغيلية في مستشفى العين: إن هذه المبادرة الإنسانية والاجتماعية، تهدف لإتاحة الفرصة للمرضى بالتواصل مع ذويهم من الدرجة الأولى، عبر تقنيات الاتصال المرئي والخط الساخن، بهدف دعم المرضى المنومين في مستشفى العين، ما ينعكس إيجاباً في تحسين الجانب النفسي لهم، وتأهيلهم للعلاج وتحسن حالتهم، وإخراجهم من الجو العام للمستشفى وتمكينهم من التواصل مع ذويهم.

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