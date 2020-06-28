«أشغال الشارقة» تبرم 36 عقداً إنشائياً عن بُعد

المصدر: (الشارقة – البيان)

أبرمت دائرة الأشغال العامة بالشارقة، 36 عقداً إنشائياً، بقيمة 121 مليون درهم، على عدد من المشاريع، خلال فترة العمل عن بعد، وذلك بحسب فاطمة حسن مدير إدارة العقود في الدائرة، التي أعلنت أنه من بين هذه العقود التي أرستها الدائرة، مشروع إنشاء وصيانة المبنى الإداري لنادي خورفكان الرياضي، والطريق المؤدي إلى سارية العلم في خورفكان، وأعمال الصيانة الدورية للأعمال الإلكتروميكانيك للمباني الحكومية بمدينة الشارقة، وأعمال تجهيزات الأنظمة الأمنية بالمؤسسة الإصلاحية في منطقة الرمثاء.

وتتنوع المشاريع التي رست عقودها ما بين مشاريع الخطة التنموية السنوية للدائرة، وأخرى تعليمية ومجتمعية وخدمية، ومنها الأكاديمية والمساجد والرياضية، موزعة في كافة مناطق إمارة الشارقة، منها ما يخص مدينة الشارقة والحمرية، وأخرى تهم المنطقة الوسطى، ممثلة بالمدام والبطائح والذيد ومليحة، وثالثة تخص المنطقة الشرقية، وتضم كلباء وخورفكان ودبا الحصن.

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