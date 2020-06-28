افتتاح الجسر المؤدي للمدخل الغربي لخور دبي

المصدر: دبي - البيان

افتتحت هيئة الطرق والمواصلات في دبي أمس، مشروع الجسر المؤدي للمدخل الغربي لـ(خور دبي ـ دبي كريك هاربر)، والذي يعد مرحلة مهمة من مراحل تنفيذ مشروع تطوير محور معبر الشيخ راشد بن سعيد والذي يتضمن تطوير وتوسيع تقاطع شارع ند الحمر مع شارع رأس الخور، وتأهيل وتطوير شارع رأس الخور بشكل كامل.

تسهيل الحركة

وقال معالي مطر محمد الطاير، المدير العام رئيس مجلس المديرين في هيئة الطرق والمواصلات، إن المشروع شمل تنفيذ جسر بسعة ثلاثة مسارات، بطول 740 متراً، يربط الحركة المرورية القادمة من شارع دبي - العين وشارع الخيل، والمتجهة شرقاً إلى منطقة (خور دبي - دبي كريك هاربر)، وتقدر الطاقة الاستيعابية للجسر بنحو 7500 مركبة في الساعة باتجاه الدخول، و3000 مركبة في الساعة باتجاه الخروج، كما يتضمن المشروع تنفيذ طريق جديد بطول 1.5 كيلومتر بأربعة مسارات في كل اتجاه، وإنشاء مداخل ومخارج من وإلى المناطق والمباني المنجزة الجديدة لتسهيل الحركة المرورية القادمة إليها من تقاطع ند الحمر مع شارع رأس الخور.

وتوفر شبكة الطرق والجسر الجديد حركة انسيابية مباشرة إلى الوحدات السكنية المنجزة حديثاً في منطقة خور دبي، من خلال ربطها بالطرق المحيطة، كما تم تزويد الطرق الجديدة شبكة إنارة حديثة مكونة من 108 أعمدة.

ثلاثة عقود

وأوضح معالي المدير العام رئيس مجلس المديرين في الهيئة، أن مشروع تطوير محور معبر الشيخ راشد بن سعيد يعد أحد أكبر المشاريع التي تعتزم الهيئة تنفيذها مستقبلاً في السنوات المقبلة، ويشمل إنشاء جسر يعبر خور دبي يربط منطقة الجداف في بر دبي بالطريق الفاصل بين مشروع خور دبي ودبي فستيفال سيتي، مشيراً إلى أنه تم تقسيم المشروع إلى عدة عقود، أنجز منها عقد مشروع إنشاء الجسر المؤدي للمدخل الغربي لخور دبي (دبي كريك هاربر)، فيما العمل جارٍ لتنفيذ عقدين، الأول هو مشروع تطوير شارع رأس الخور من تقاطع ند الحمر إلى التقاطع مع شارع الشيخ محمد بن زايد بهدف تحسين الحركة المرورية على شارع رأس الخور، ويتضمن إنشاء جسر علوي بسعة مسارين وبطاقة استيعابية تقدر بـ3000 مركبة في الساعة، ويوفر الجسر حركة مرورية حرة من ند الحمر شمالاً إلى رأس الخور شرقاً، كما يتضمن المشروع إنشاء نفق بسعة مسارين وبطاقة استيعابية تقدر بـ3000 مركبة في الساعة لتأمين حركة مرورية آمنة للقادمين من شارع رأس الخور غرباً إلى شارع ند الحمر شمالاً، إضافة إلى أعمال الطرق التجميعية المصاحبة على شارع رأس الخور بطول نحو 2.5 كم، وتحسينات على شارع ند الحمر بطول 1.2 كم لاستيعاب الحركة المرورية المتوقعة خلال السنوات المقبلة.

وأضاف: يشمل العقد الثاني إنشاء جسرين رئيسين، الأول بسعة مسارين لحركة الخروج من مشروع خور دبي (دبي كريك هاربر) إلى شارع رأس الخور باتجاه تقاطع شارع الشيخ محمد بن زايد، والثاني بالقرب من تقاطع بو كدرة لخدمة الحركة المرورية للقادمين من تقاطع بو كدرة إلى منطقة رأس الخور الصناعية، وإلغاء منطقة التداخل المروري في التقاطع، كما يشمل العقد إجراء تحسينات على شارع رأس الخور في الجزء الواقع بين شارع دبي ـ العين وشارع ند الحمر، إضافة إلى إنشاء طريق خدمة على طول شارع رأس الخور بطول إجمالي 4.2 كم، ويتوقع الانتهاء من أعمال العقدين في الربع الرابع من عام 2022.

وأكد معالي مطر الطاير أن إنجاز العقود الثلاثة من مشروع تطوير معبر الشيخ راشد بن سعيد، يساهم في خفض زمن الرحلة من 22 دقيقة إلى 8 دقائق في الجزء الممتد من شارع الشيخ محمد بن زايد إلى شارع دبي - العين، ويخدم المشروع العديد من المشاريع التطويرية الكبرى في المنطقة مثل مشروع الخيران ومشروع خور دبي ومشروع ميدان هورايزون، ويخدم أكثر من 650 ألف نسمة.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز