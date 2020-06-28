فحص «كورونا» للعاملين في الصالونات ومراكز التجميل بعجمان

المصدر: عجمان - أسامة أحمد

تبدأ منطقة عجمان الطبية، بإجراء فحوصات فيروس «كورونا» المستجد للعاملين في صالونات الحلاقة الرجالية والنسائية ومراكز التجميل في الإمارة، إضافة للعاملين في الجمعيات التعاونية ومراكز التسوق والبقالات المنتشرة في الأحياء السكنية، وذلك بالتنسيق مع دائرة البلدية والتخطيط وسيتم البدء في المسح الطبي مطلع الأسبوع الحالي بهدف التأكد من صحة وسلامة كافة العاملين ومن أجل حماية أفراد المجتمع ويأتي ضمن الإجراءات الوقائية والاحترازية لتحقيق السلامة في جميع بيئات العمل بعد الانتهاء من برامج التعقيم الوطني واستئناف ممارسة الأنشطة المختلفة.

وأكد الشامسي أن جهود وزارة الصحة ووقاية المجتمع بالتعاون مع الجهات المعنية بمواجهة الوباء، أثمرت بتحقيق نسبة شفاء عالية للمصابين بفيروس كورونا المستجد، موضحاً انه تم إغلاق 5 مراكز خصصت للعزل الصحي نسبة لمغادرة غالبية المرضى بعد الشفاء التام.

وقال حمد تريم الشامسي، مدير منطقة عجمان الطبية،لـ ( البيان ) تم التنسيق مع دائرة البلدية والتخطيط للقيام بإجراء فحوصات كورونا للعاملين في صالونات الحلاقة الرجالية والنسائية ومراكز التجميل والبقالات، إضافة إلى الجمعيات التعاونية والمراكز التجارية بهدف التأكد من عدم وجود إصابة بفيروس كورونا وسط العاملين.

وأكد الشامسي أن إجراء الفحوصات سوف تتم في غضون الأسبوع الحالي لجميع العاملين في المنشآت الحيوية، مشيراً إلى أهمية الحفاظ على صحة العمالة وحمايتهم من جائحة فيروس «كورونا» المستجد، كما أن حرص واهتمام القيادة الرشيدة على صحة وسلامة كافة أفراد المجتمع واستئناف العمل من اجل استمرار الخدمات لدفع عجلة التنمية الشاملة في الدولة.

وأفاد الشامسي بأنه تم الانتهاء من اجراء فحوصات طبية ومسح شامل لـ700 عامل في الأسواق العامة في الإمارة، مشيراً إلى أهمية الحملة الميدانية للتأكد من صحة وسلامة العاملين في الأسواق نظراً لتعامل أفراد المجتمع معهم بشكل مباشر.

برامج وقاية

وأكد مدير منطقة عجمان الطبية على أهمية استمرار برامج الوقاية والتدابير الاحترازية مع استئناف الأنشطة الاقتصادية في الدولة، مشيراً إلى ضرورة التزام أصحاب المنشآت التجارية بتنفيذ بروتوكولات الوقاية ابرزها برامج التعقيم وتطبيق التباعد الاجتماعي بهدف محاصرة الوباء وتحقيق السلامة الشاملة لكافة أفراد المجتمع،لافتاً إلى الجهود التي تقوم بها الحكومة في سبيل مواجهة انتشار فيروس كورونا وتوفير العلاج.

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