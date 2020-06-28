«كهرباء دبي» و«ديل تكنولوجيز» تطوّران حلولاً رقمية مستقبلية

المصدر: دبي - البيان

عقد معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، اجتماعاً عبر تقنية الاتصال المرئي، مع مايكل ديل رئيس مجلس الإدارة، الرئيس التنفيذي لشركة «ديل تكنولوجيز»، التي تعد إحدى الشركات العالمية الرائدة في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

وحضر الاجتماع، المهندس مروان بن حيدر نائب رئيس مجلس إدارة شركة «مركز البيانات للحلول المتكاملة- مورو» المملوكة من الهيئة، ومطر المهيري عضو مجلس إدارة «مورو»، ومحمد بن سليمان الرئيس التنفيذي لشركة «مورو»، وأحمد الكتبي رئيس تقنية أمن المعلومات في «مورو»، وأدريان مكدونالد رئيس شركة ديل تكنولوجيز في أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا، وفادي رشماني المدير العام لشركة «ديل تكنولوجيز»، ويحيى كساب مدير المبيعات بالشركة.

وهدف الاجتماع إلى تبادل أفضل الممارسات والخبرات العالمية بين الجهتين في مجال الابتكار والتقنيات الإحلالية، لتطوير وتقديم حلول رقمية مستقبلية.

وتعمل شركة مورو مع ديل تكنولوجيز لتطوير وتقديم حلول حوسبة سحابية عالية الموثوقية للمؤسسات، وخدمات متكاملة لإدارة البنية التحتية والخوادم، وحلول تخزين البيانات الآمنة، وتطبيقات تكنولوجيا المعلومات المبتكرة.

وقد أشاد معالي الطاير بالشراكة الاستراتيجية مع «ديل تكنولوجيز»، الشركة العالمية الرائدة في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

وقال معالي الطاير، إن هيئة كهرباء ومياه دبي وشركة «مركز البيانات للحلول المتكاملة- مورو» المملوكة من الهيئة، تعملان تماشياً مع رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، حيث وجّه سموه، من خلال مبادرة X 10، الجهات الحكومية في دبي، بأن تطبق اليوم ما ستطبقه مدن العالم الأخرى بعد 10 سنوات، وذلك من خلال آليات عمل جديدة، تحاكي المستقبل.

وتابع: تعاوننا مع «ديل تكنولوجيز»، سيمكّن شركة «مركز البيانات للحلول المتكاملة» (مورو)، من تقديم تطبيقات مبتكرة، تعمل على تسريع الحلول الرقمية، انطلاقاً من إمارة دبي، التي توفر تسهيلات وبنى تحتية متطورة، تدعم رؤية دولة الإمارات العربية المتحدة في أن تكون نقطة انطلاق إقليمية حيوية تغطي المنطقة والعالم.

وأضاف الطاير أن شركة مورو تعمل على تعزيز علاقاتها على المستويات المحلية والدولية وتتعاون مع القطاعين العام والخاص، لتقديم أحدث الحلول الرقمية.

من جهته، تقدم مايكل ديل بجزيل الشكر، لمعالي الطاير، على اللقاء المثمر.

وأكد ديل أن شركته ستعمل جنباً إلى جنب مع شركة مورو، لتعزيز التعاون والشراكة، لدعم خطط التحول الرقمي في دبي، ودولة الإمارات العربية المتحدة، خاصة في القطاعات الحيوية، مثل الرعاية الصحية والتعليم، وأمن تقنية المعلومات، بالاعتماد على القدرات والأنظمة التقنية القوية.

وتتعاون «شركة مورو» و«ديل تكنولوجيز»، في عدة مجالات، منها إنشاء وتطوير منظومة الحوسبة السحابية، والأمن الإلكتروني، والتعلم الآلي (الذكاء الاصطناعي)، والبيانات الكبيرة والتحليلات، وخدمات التخزين والنسخ الاحتياطية والأرشيف، وتوفير البنية التحتية التقنية للقطاعين العام والخاص، ومزودي الخدمات.

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