«كهرباء الشارقة» تستبدل العدادات القديمة في الموافجة والرماقية بأخرى ذكية

المصدر: (الشارقة - البيان)

أعلنت هيئة كهرباء ومياه الشارقة عن البدء في استبدال العدادات الميكانيكية القديمة في منطقتي الموافجة والرماقية استكمالاً لخطتها بتحويل جميع العدادات بإمارة الشارقة إلى عدادات ذكية للاستفادة من مميزاتها.

وأكد الدكتور المهندس راشد الليم رئيس هيئة كهرباء ومياه الشارقة، أن استراتيجية الهيئة تتضمن التحول الذكي في الشبكات ومنظومة العدادات الذكية لتقديم الخدمات لأكثر من 450 ألف مشترك وربطها بنظام القراءة عن بعد بهدف توفير خدمة أفضل للمشتركين ودقة القراءة للعدادات وإجراءات حساب الفاتورة وتقليل الفاقد وتوفير الطاقة، مشيراً إلى أنه تم تركيب أكثر من 165 ألف عداد ذكي في مختلف مناطق إمارة الشارقة حتى نهاية العام الماضي.

وأكد ياسر الشيري مدير مكتب العدادات الذكية أن العدادات الذكية تحقق العديد من المزايا والاستفادة للطرفين الهيئة والمشتركين، حيث تتميز بمساعدة الهيئة في الحصول على نتائج دقيقة وتخفيض الاعتماد على العنصر البشري في قراءة العدادات وتلافي الأخطاء البشرية عن طريق القراءة عن بعد.

وأوضح المهندس عمر عبدالرحيم الزرعوني مسؤول تنفيذ المشروع بمنطقتي الموافجة والرماقية أن الهيئة تعمل بالتوازي مع هذا المشروع على ربط العدادات الذكية مع أحدث الأنظمة العالمية «نظام البنية التحتية المتطورة للعدادات الذكية».

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز