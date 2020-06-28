«أبوظبي للزراعة» تصدر 36 دليلاً إرشادياً

المصدر: (أبوظبي- البيان )

أصدرت هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية 36 دليلاً إرشادياً، لمعاملات ما بعد الحصاد لـ 41 محصولاً زراعياً، بواقع 21 دليلاً لمحاصيل الخضراوات و15 دليلاً لمحاصيل الفاكهة، وتم توحيد الأدلة لبعض المحاصيل من العائلة نفسها لتشابه عملياتها.

وحرصت الهيئة على جمع هذه الأدلة في كتاب أصدرته تحت اسم «الدليل الإرشادي لعمليات ما بعد الحصاد»، ليكون مرجعاً للممارسات الجيدة لمعاملات ما بعد الحصاد، ودليلاً إرشادياً للمزارعين، يساعدهم على تحسين جودة الإنتاج الزراعي، وتقليل الفاقد من إنتاج مزارعهم، ما يضاعف عائدات المزرعة.

كما يخدم الدليل في الوقت نفسه التجار والمستهلكين، ويسهم في زيادة الثقة في المنتج المحلي وتعزيز تنافسيته في السوق.

وأكد سعيد البحري العامري مدير عام هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية أن معاملات ما بعد الحصاد أصبحت أحد العناصر الملحة في اقتصادات الزراعة، وسلسلة القيمة للمنتجات الغذائية، حيث إن اتباع الممارسات الجيدة يضمن تقليل الفاقد من الإنتاج الزراعي، بنسبة تتراوح من 20 في المائة إلى 50 في المائة، بالإضافة إلى زيادة فترة صلاحية المنتج للتداول والاستهلاك، ما يترتب عليه زيادة وفرة الغذاء وتعزيز الأمن الغذائي وزيادة دخل أصحاب المزارع.

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