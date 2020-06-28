راشد المعلا: نهاية المخدرات مشؤومة

المصدر: (أم القيوين – البيان)

أكد اللواء الشيخ راشد بن أحمد المعلا قائد عام شرطة أم القيوين أن 26 من شهر يونيو من كل عام يصادف مناسبة اليوم العالمي لمكافحة المخدرات، وتتجدد مع هذه الذكرى السنوية الدعوة للتكاتف والتعاون من أجل التصدي لهذه الآفة الخطيرة التي ما برحت تهدد الأجيال وتقودهم عبر نفق مظلم إلى نهاية مشؤومة لا يكاد ينجو منها أحد.

وقال إن هذه الذكرى تتخذ في هذا العام شكلاً جديداً في دولة الإمارات يتجلى في شعار لم نرَ مثيله في العالم، (ملتزمون يا وطن، ولا للمخدرات) حيث يجسد هذا الشعار معنى الالتزام العملي الذي يتزامن مع جهود الدولة والعالم في مكافحة انتشار وباء كورونا (كوفيد 19)، فهو عهد بين الدولة وقيادتها وأبنائها ليبذل كل طرف وسعه في مجابهة هذه الجائحة التي راح ضحيتها الآلاف حتى الآن، تماماً كما هو الحال مع إساءة استعمال المخدرات، فقد علمتنا التجارب والخبرات أن التغيير يبدأ بالتزام الإنسان مع نفسه وإرغامها على التقيد بالتعليمات والقوانين التي تساهم في الحفاظ على سلامته وسلامة من حوله، ومن ثم تظهر نتائج هذا الالتزام على الأسرة التي هي نواة المجتمع .

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