مركز ضاحي خلفان يجتذب أفضل الخبرات في الملكية الفكرية

المصدر: دبي - شيرين فاروق

أكد الدكتور عبدالقدوس عبدالرزاق العبيدلي رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات للملكية الفكرية أن الجمعية ومركز ضاحي خلفان لحماية الملكية الفكرية يعملان على جعل الإمارات الأولى عالمياً في حماية الملكية الفكرية بابتكارات، وأن مركز ضاحي خلفان للملكية الفكرية تبنى خلال العام الحالي 2020، برنامجاً بحثياً لاستقطاب الخبرات القيادية المتخصصة في مجال الملكية الفكرية من مختلف القطاعات الحكومية والمؤسسات الرسمية في الدولة، تحت عنوان برنامج الإمارات لقادة الملكية الفكرية، استقبل المركز في الدورة الأولى من البرنامج ثمانية مشاريع جماعية وفردية قدمتها 15 جهة حكومية ورسمية في الدولة، تمثل وزارة الداخلية مركز الابتكار، والقيادات العامة للشرطة في الدولة، والإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب وبلدية دبي والهيئة الاتحادية للجمارك وهيئة كهرباء ومياه دبي وبنك الإمارات دبي الوطني ووزارة التربية والتعليم وكلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية.

وقال اللواء العبيدلي إنه أشرف على إدارة المشاريع المقدمة 7 مستشارين من عدة جهات معنية بحقوق الملكية الفكرية في الدولة، وتضم المشاريع الجماعية وعددها خمسة مشاريع أربعة مشاركين في كل منها، يمثلون 4 جهات حكومية ورسمية.

مشروع الملكية الفكرية الذكي

يعد مشروع مجلس الملكية الفكرية الذكي من المبادرات المهمة وتقدم بالمشروع هيئة كهرباء ومياه دبي، القيادة العامة لشرطة الشارقة، القيادة العامة لشرطة الفجيرة، والإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب، وهو عبارة عن قناة ذكية يستطيع فيها أفراد المجتمع والمعنيون الحصول على كافة المعلومات حول الملكية الفكرية في الإمارات.

مشروع مدار

قدم المشروع مركز الابتكار بوزارة الداخلية، بلدية دبي والقيادة العامة لشرطة رأس الخيمة. تقدم بها مركز الابتكار في وزارة الداخلية والقيادة العامة لشرطة دبي والقيادة العامة لشرطة عجمان ووزارة التربية والتعليم .

مشروع UAE - IPR EYE

من تقديم الهيئة الاتحادية للجمارك، هيئة كهرباء ومياه دبي، القيادة العامة لشرطة أبوظبي والقيادة العامة لشرطة رأس الخيمة.

رفع درجة الدولة

تقدمت به القيادة العامة لشرطة دبي ووزارة التربية والتعليم وبنك الإمارات دبي الوطني ويهدف المشروع إلى رفع درجة دولة الإمارات العربية المتحدة بتوحيد البراءات والنماذج الصناعية المسجلة خارج نطاق وزارة الاقتصاد ورفع العدد المسجل باسم الدولة (كمخرجات الابتكار في المؤشر العالمي للابتكار).

مشروع بطاقة

مشروع فردي قدمته كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية .

مشروع فردي العقاب

قدمته إدارة جمارك دبي وهو ابتكار أمني يهدف إلى زيادة كفاءة إدارة ومراقبة التهديدات الأمنية .

مشروع إنفاذ القانون

قدمته القيادة العامة لشرطة أم القيوين عبارة عن عداد ربط إلكتروني بين جهات إنفاذ القانون بالملكية الفكرية في الدولة .

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