«نضج مؤسسي» في «دفاع مدني دبي»

المصدر: (دبي- البيان)

ترأس اللواء خبير راشد ثاني المطروشي المدير العام للإدارة العامة للدفاع المدني بدبي، مؤخراً، اجتماعات «النضج المؤسسي» لقطاعات الموارد والخدمات المساندة، والخدمات الذكية، والإطفاء والإنقاذ، وفق منهجية العمل المتكاملة، التي تمكن الإدارة العامة من تقييم وقياس مستوى نضج كافة الممارسات المهنية، والوقوف على الجوانب التحسينية التي تسهم في تحديث وتطوير الأداء، والارتقاء بمستوى الخدمات.

واستعرض اللواء المطروشي، نظام العمل عن بُعد، في ظل الظروف الاستثنائية التي فرضتها جائحة فيروس «كورونا» المستجد (كوفيد 19)، ومستوى العمل به في جميع القطاعات، وإنتاجية العاملين، ومستوى أداء الوحدات التنظيمية، والتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين، وتقييم الشراكات، كما تم التطرق لمحاور الدعم الفني والتقني خلال جائحة «كورونا»، والتحديات التي واجهت القطاعات أثناء القيام بواجباتها .

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