27 نزيلاً يعتنقون الإسلام في «إصلاحية عجمان»

المصدر: (عجمان - البيان)

حققت جائزة الشيخ عبد الله بن حميد النعيمي للقرآن الكريم إنجازاً متميزاً في مسيرتها التربوية والتعليمية لخدمة القرآن الكريم التي تستهدف نزلاء المؤسسة العقابية والإصلاحية في القيادة العامة لشرطة عجمان، إذ بلغ مجموع عدد المشاركين في الجائزة خلال 3 سنوات منذ عام 2017 وحتى عام 2019 (2090) نزيلاً، في حين بلغ عدد النزلاء الذين اعتنقوا الإسلام في المؤسسة العقابية والإصلاحية بعجمان 27 نزيلاً، كما بلغ عدد النزلاء الذين أتموا التعليم في نفس الفترة 28 نزيلاً.

وقال العميد مبارك خلفان الرزي مدير إدارة المؤسسة العقابية والإصلاحية إن شرطة عجمان بالتعاون والتنسيق مع إدارة مؤسسة حميد بن راشد النعيمي الخيرية حرصت على تنظيم محاضرات بلغات عدة وتهيئة الجو الديني والثقافي للنزلاء ووفرت المؤسسة الكتب بأنواعها ولغاتها في مكتبة النزلاء، وانتدبت علماء الدين لإلقاء محاضرات متخصصة للمسلمين الجدد تهدف إلى زيادة الوازع الديني وترسيخ مبادئ الإسلام في قلوب النزلاء مما يسهم في تقويم سلوكهم وعدم عودتهم إلى ارتكاب الجريمة.

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