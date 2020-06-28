«قضاء أبوظبي» يقبل قيد وتجديد 8 خبراء

المصدر: (أبوظبي - البيان)

وافقت لجنة شؤون الخبراء بدائرة القضاء في أبوظبي، على الطلبات المقدمة لقيد ثلاثة خبراء، وتجديد قيد خمسة خبراء بجداول الدائرة في مختلف التخصصات.

واطلعت اللجنة خلال اجتماعها لشهر يونيو الجاري، على 6 شكاوى ضد خبراء، واتخذت بشأنها القرارات المناسبة.

وعقد الاجتماع الدوري للجنة، برئاسة المستشار يوسف سعيد العبري وكيل دائرة القضاء في أبوظبي، وعضوية كل من المستشار علي الشاعر الظاهري مدير إدارة التفتيش القضائي، والمستشار بوشعيب هجامي رئيس محكمة استئناف العين، ويوسف حسن الحوسني مدير قطاع مساندة المحاكم والمتعاملين، وخميس مبارك القبيسي مدير إدارة شؤون المحامين والخبراء، والخبير حارب حمد الكويتي، والخبير عبد الرحمن حسين السهلاوي.

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