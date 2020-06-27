شرطة أبوظبي تعلن مواعيد العمل بمراكز الفحص الفني للمركبات
أعلنت شرطة أبوظبي عن مواعيد العمل بمراكز الفحص الفني للمركبات الخفيفة والثقيلة اعتباراً من غد.
وستكون أوقات العمل في مراكز أبوظبي كالآتي في مبنى السلامة – ترخيص أبوظبي من الأحد إلى الخميس ابتداءً من الساعة السابعة صباحاً حتى السابعة مساءً، ويومي الجمعة والسبت من التاسعة صباحاً حتى الخامسة مساءً، بينما يكون الدوام في مبنى السلامة – عالم السيارات من السابعة صباحاً حتى السابعة مساءً خلال جميع أيام الأسبوع.
ويبدأ العمل من الثامنة صباحاً حتى الرابعة مساءً خلال كل أيام الأسبوع في كل من مبنى السلامة – محوى، ومبنى السلامة – السمحة، ومكتب تصاريح الصبغ – الاستقلال.
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