شرطة أبوظبي تعلن مواعيد العمل بمراكز الفحص الفني للمركبات

المصدر: البيان الإلكتروني

أعلنت شرطة أبوظبي عن مواعيد العمل بمراكز الفحص الفني للمركبات الخفيفة والثقيلة اعتباراً من غد.

وستكون أوقات العمل في مراكز أبوظبي كالآتي في مبنى السلامة – ترخيص أبوظبي من الأحد إلى الخميس ابتداءً من الساعة السابعة صباحاً حتى السابعة مساءً، ويومي الجمعة والسبت من التاسعة صباحاً حتى الخامسة مساءً، بينما يكون الدوام في مبنى السلامة – عالم السيارات من السابعة صباحاً حتى السابعة مساءً خلال جميع أيام الأسبوع.

ويبدأ العمل من الثامنة صباحاً حتى الرابعة مساءً خلال كل أيام الأسبوع في كل من مبنى السلامة – محوى، ومبنى السلامة – السمحة، ومكتب تصاريح الصبغ – الاستقلال.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز