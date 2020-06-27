عبد الله المري يترأس اجتماع صندوق التكافل الاجتماعي

المصدر: وام

ترأس معالي الفريق عبد الله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، رئيس مجلس إدارة صندوق التكافل الاجتماعي، الاجتماع الدوري للصندوق، بحضور اللواء الدكتور السلال سعيد بن هويدي الفلاسي، مساعد القائد العام لشؤون الإدارة، نائب رئيس المجلس، وأعضاء المجلس من الإدارات العامة، والمكتب التنظيمي، ومجلس مراكز الشرطة، ومجلس السعادة والايجابية، ومجلس أصحاب الهمم، واللجنة الطبية.

ورحب معالي الفريق عبد الله خليفة المري بأعضاء صندوق التكافل الاجتماعي، معبراً عن شكره لكل الجهود المبذولة من كل القطاعات في شرطة دبي، موجهاً المجلس إلى تعزيز التواصل مع الإدارات العامة ومراكز الشرطة، لطرح المبادرات التي تسهم في إسعاد منتسبي شرطة دبي، ما يسهم في دعم دور الصندوق، وتحقيق الأهداف المنشودة.

من جانبه، قال اللواء الدكتور السلال الفلاسي إن صندوق التكافل له أثر كبير في مساعدة موظفي شرطة دبي من عسكريين ومدنيين، ما أسهم في إسعاد الموظفين ورفع مستوى رضاهم عن الخدمات والدعم الذي تقدمه القوة لهم، من خلال الوقوف معهم وتلبية احتياجاتهم ومتطلباتهم، وخاصة في الحالات الإنسانية والظروف الطارئة.

بدوره، استعرض العقيد الدكتور أحمد يوسف المنصوري، مدير إدارة حماية الحقوق والحريات، الأمين العام لسر المجلس، قرارات الاجتماع السابق وما تم تنفيذه منها، إضافة إلى عدد من الموضوعات المدرجة في جدول الأعمال، من ضمنها طلبات الموظفين، وآلية تكريم خط الدفاع الأول من منتسبي شرطة دبي تقديراً لجهودهم في جائحة كورونا.

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