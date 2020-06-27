طقس الغد صحو إلى غائم جزئياً

المصدر: وام

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً صحواً إلى غائم جزئياً أحياناً، وتظهر بعض السحب شرقاً، وقد تكون ركامية بعد الظهر، والجو رطب ليلاً وصباح الاثنين على بعض المناطق الساحلية الشمالية، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً.

والريـاح جنوبية غربية - شمالية غربية / 18 - 28 تصل إلى 38 كم/س أحياناً، والخليج العربي خفيف إلى متوسط الموج، فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 19:17، والمد الثاني عند 06:02، والجزر الأول عند الساعة 11:55، والجزر الثاني عند الساعة 00:35.

وبحر عمان خفيف إلى متوسط الموج، فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 15:07 المد الثاني عند الساعة 03:53.

والجزر الأول عند الساعة 08:23، والجزر الثاني عند الساعة 21:56.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غداً:

المدينة / الحرارة العظمى / الحرارة الصغرى / الرطوبة العظمى / الرطوبة الصغرى

أبو ظبي 43 30 85 30

دبي 42 31 90 35

الشارقة 43 29 90 35

عجمان 41 31 90 40

أم القيوين 42 29 90 40

رأس الخيمة 40 31 85 35

الفجيرة 35 32 80 45

العين 46 31 60 15

ليوا 48 29 75 25

الرويس 42 29 80 30

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