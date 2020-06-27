هيئة البيئة والمحميات الطبيعية في الشارقة تفتح أبوابها مجدداً للزوار

المصدر: الشارقة - البيان

أعلنت هيئة البيئة والمحميات الطبيعية بالشارقة، عودة كوادرها بنسبة 50%، وفتح جميع مراكز الهيئة وذلك اعتبارا من الأحد 28 يونيو.

ومن أبرز هذه المراكز، مركز واسط للأراضي الرطبة، مراكز متنزه الصحراء، مركز الحفية لصون البيئة الجبلية، وحديقة بحيص الجيولوجية.

وستكون مفتوحة لكافة أفراد المجتمع، من يوم الأحد حتى الخميس من الساعة 9:00 صباحاً وحتى 6:30 مساءً، يستثنى منها يوم الثلاثاء حيث سيكون مغلق للصيانة، أما الجمعة من 2:00 ظهراً حتى 6:30 مساءً، والسبت من 11:00 صباحاً وحتى 6:30 مساءً.

وقالت هنا سيف السويدي، رئيس هيئة البيئة والمحميات الطبيعية: "نتخذ جميع التدابير الاحترازية اللازمة، التي تأتي في إطار حرصنا على صحة وسلامة الجميع من كوادرنا بالهيئة وزوارنا، ولضمان عودة سلسة وآمنة، حيث تأتي هذه المرحلة من رفع القيود وإعادة فتح القطاعات المختلفة بنسبة 50% ضمن توجيهات المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة بعودة موظفي حكومة الشارقة إلى مقار العمل تدريجياً".

فحص

وأضافت: "وستبدأ كوادر الهيئة عملها الأحد بعد اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية، وفحص جميع موظفي الهيئة للتأكد من سلامتهم، مع مراعاة الظروف واستثناء بعض الفئات والحالات من العودة للعمل كالحوامل والمصابين بالأمراض المزمنة وكبار السن، والموظفات اللاتي يقدمن لأبنائهن الرعاية من الصف التاسع فما دون".

إجراءات

وقد وضعت هيئة البيئة والمحميات الطبيعية عدة خطط وإجراءات مهمة في إعادة فتح مراكزها للحفاظ على صحة كوادرها وزوارها، منها تركيب الحاجز الزجاجي عند جميع النقاط التي يتم فيها التعامل بين الزوار والموظفين، وإجراء الفحص الحراري لجميع الزوار والموظفين.

وكذلك وضع الإرشادات التعريفية حول ضرورة إبقاء مسافات التباعد الاجتماعي للتأكد من تنفيذ إجراءات التباعد الجسدي المطلوب، بالإضافة إلى تنفيذ برنامج شامل للتطهير والتعقيم وتركيب أجهزة تعقيم اليدين، والتأكيد على جميع الموظفين والزوار بإلزامية ارتداء الكمامات الطبية والقفازات الواقية.

أمن

وقد اتخذت الهيئة كافة الإجراءات الممكنة والضرورية لضمان صحة وسلامة وأمان الجميع ومن أهمها تهيئة عملية الدخول والخروج للموظفين والزوار بعد استيفاء المعايير والشروط المطلوبة والمناسبة لمنع الازدحام، من خلال توفير نقاط دخول وخروج منفصلة لتقليل الاتصال والاختلاط، إضافة إلى إشغال المكاتب بالطاقة الاستيعابية التي تتوافق مع قواعد التباعد الاجتماعي.

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