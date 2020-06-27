محمد بن زايد: التحديات لن تعيقنا أو توقف مسيرتنا

المصدر: (العين - وام)

أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، أن الإمارات بقيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، تعمل على تعزيز موقعها مركزاً عالمياً لصناعة الطيران.

مشيراً إلى أن شركة «ستراتا» بمشروعاتها وشراكاتها والرؤى التنموية التي تحكم عملها، عنصر أساسي ضمن هذه الاستراتيجية وهذا الطموح. وقال سموه، خلال زيارته مقر الشركة في العين، إن مواصلة «ستراتا» وغيرها من المؤسسات الإماراتية عملها بهذا النشاط الإنتاجي، في ظل هذه الظروف، تؤكد قدرة الدولة على الاستمرار في تنفيذ خططها واستراتيجياتها لتحقيق طموحاتها.

وإن التحديات مهما كانت طبيعتها لن توقف مسيرتها أو تعيق تقدمها. وأشار سموه إلى أن صناعة الطيران بالدولة شهدت تطوراً كبيراً، وأصبحت من محركات النمو الاقتصادي، وأن الفترة القادمة ستشهد مزيداً من التطوير في الصناعات المتقدمة. وأكد سموه أن الكفاءات الوطنية هي الركيزة الأساسية لتنمية بلادنا.

سموه متفقداً مشاريع «ستراتا»:

» الكفاءات الوطنية هي الركيزة الأساسية التي تقوم عليها تنمية بلادنا ومسيرة تقدمها

» فخور ببنات الإمارات ودورهن المتميز في هذه الشركة

» إنجازات تبعث على الفخر والفترة القادمة تشهد مزيداً من الصناعات

» صناعة الطيران شهدت تطوراً كبيراً وأصبحت من محركات النمو

» «ستراتا» مساهم كبير في تنويع البنية الاقتصادية



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