بلدية الشارقة تطّلع على منجزات شرطة أبوظبي

المصدر: (أبوظبي - وام )

اطلع وفد من بلدية مدينة الشارقة على عرض مقارنة معيارية حول أفضل الممارسات المتميزة في مجال تنظيم وإدارة اللجان وفرق العمل والتحول الإلكتروني المطبقة في القيادة العامة لشرطة أبوظبي.

وتعرف الوفد خلال اجتماع عبر تقنية الاتصال المرئي إلى منظومة وإجراءات العمل الخاصة بإدارة اللجان وفرق العمل على مستوى القيادة العامة.

والتطور الذي طرأ على آليات العمل والتحول الإلكتروني من خلال تفعيل برنامج إلكتروني خاص بإدارة اللجان وفرق العمل. وأكد العقيد خلفان المنصوري نائب مدير مركز الاستراتيجية والتطوير المؤسسي بشرطة أبوظبي، أهمية تبادل الخبرات العملية المشتركة في الارتقاء بمنظومة العمل، مشيراً إلى أن الجهتين ناقشتا أفضل الممارسات في المقارنات المعيارية في مجال تنظيم وإدارة اللجان وفرق العمل، والاستفادة من نظم العمل المعمول بها حالياً.

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