استكمال صيانة شوارع أم القيوين

المصدر: (أم القيوين - البيان)

تعمل بلدية أم القيوين حالياً على إغلاق وسفلتة الحفر في الطرق والشوارع داخل الأحياء السكنية في جميع أنحاء الإمارة، التي تأتي استكمالاً للمراحل السابقة ضمن إطار رفع مستوى الطرق بالإمارة. وأوضحت المهندسة عائشة الشندود، مدير إدارة المشاريع والصيانة العامة بالدائرة، أن البلدية تعمل على استكمال المراحل السابقة من تنفيذ سفلتة الحفر داخل الأحياء والشوارع الرئيسية والفرعية.

وذلك بهدف إغلاقها وإصلاح التشققات، وإعادة الشكل الجمالي للشوارع الرئيسية، والتي تأتي استمراراً لجهود البلدية في رفع مستوى أداء الطرق في الأحياء والشوارع الرئيسية، وتحقيق رضا مستخدميها، مؤكدة أهمية صيانتها بشكل دوري، وذكرت بأن كمية الإسفلت المستخدمة في ردم هذه الحفر بلغت ما يقارب 100 طن.

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