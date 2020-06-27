380 مليوناً مشاريع الهيئة الاتحادية للكهرباء والماء في عجمان وأم القيوين

المصدر: عجمان - عصام الدين عوض

أكد محمد محمد صالح مدير عام الهيئة الاتحادية للكهرباء والماء، أن الهيئة تسعى إلى الحفاظ على تطور واستدامة الخدمات المقدمة منها لمتعامليها.

كما تنفذ في الوقت الحالي حزمة مشروعات في المناطق الشمالية، من بينها إمارتا عجمان وأم القيوين تحديداً، وتشمل تمديد كابلات الكهرباء وإحلالاً لشبكات توزيع المياه وتمديد خطوط نقل وتوزيع المياه بكلفة إجمالية تبلغ نحو 380 مليون درهم، إلى جانب استكمال العمل على المرحلة الأولى من محطة تحلية المياه الجديدة بإمارة أم القيوين.

والتي تصل طاقتها الإنتاجية الإجمالية إلى 150 مليون جالون يومياً. وأضاف صالح أن الهيئة تنفذ حالياً عدداً من المشاريع الكهربائية في إمارة أم القيوين، من بينها أعمال تمديد كابلات جهد 132 ك.ف من محطة أم القيوين الصناعية الرئيسية إلى محطة الحمراء الجديدة بكلفة تبلغ نحو 113 مليون درهم، كما أن العمل جار لتنفيذ أعمال تمديد كابلات جهد 33 ك.ف من محطة أم القيوين إلى محطة الواجهة المائية (2) بكلفة تبلغ نحو 7.5 ملايين درهم، ومن المتوقع الانتهاء من هذه المشروعات كافة خلال الربع الأخير من العام الجاري.

تمديد خطوط

وأضاف أنه بالنسبة لقطاع المياه في أم القيوين، فقد بدأت الهيئة أخيراً في تنفيذ أعمال تمديد خطوط أنابيب الحديد المرن قطر 1000 ملم لنقل المياه من محطة تحلية المياه الجديدة «مشروع المدفق سعة 150 مليون جالون يومياً» بطول كلي يبلغ نحو 17 كم، حيث تبلغ القيمة الإجمالية لهذه الأعمال 25.7 مليون درهم، ومن المتوقع إنجازها قبل نهاية العام الجاري، ويخدم المشروع المنطقة الصناعية الجديدة في أم القيوين امتداداً إلى المناطق السكنية والتجارية في إمارة رأس الخيمة.

164 مليوناً

وقال صالح إنه يتم حالياً تمديد خطوط الحديد المرن قطر 1200 ملم لنقل المياه من محطة تحلية المياه الجديدة لخدمة كافة المناطق السكنية والتجارية القائمة والمستقبلية في الإمارة على امتداد شارع الاتحاد مروراً بمركز توزيع المياه، بطول كلي يبلغ نحو 48 كم، وسيتم ربط الخط مع خطوط النقل القائمة باتجاه إمارة عجمان، حيث تبلغ القيمة الإجمالية لتلك الأعمال نحو 164 مليون درهم، ومن والمتوقع إنجازها في نهاية النصف الأول من العام المقبل.

المرحلة الأولى

ومن المقرر أن يتم تدشين العمل في المرحلة الأولى من محطة تحلية المياه الجديدة بأم القيوين وبداية الإنتاج الفعلي لها نهاية العام المقبل بطاقة 50 مليون جالون يومياً.

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