سلطان العليلي..إماراتي سخر مواهبه في ابتكار روبوت للتعقيم

المصدر:
  • دبي -رحاب حلاوة
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أكد العالم الإماراتي الشاب 2018 الفائز بالجائزة الكبرى عن مشروعه "روبوت الطوارئ" الذي يوظف روبوت يمكن التحكم عن بعد لتوفير حلول سريعة وخدمات أساسية أنه سخر جائزته القيِّمة التي حصل عليها في تأسيس ورشة عمل خاصة به في منزله وعمل على تسخير مواهبه وإمكانياته لتقديم ورش عمل تخصصية لطلبة الحي الذي يقطنه.

ولسلطان العديد من الإنجازات على المستوى المحلي والإقليمي والعالمي إذ شارك في شهر يناير من عام 2019 بعرض مشروعه الفائٔز في معرض “BT Young Scientists" الذي يٌنظم سنوياً في دبلن بإيرلندا منذ عام 1965م ويتلقى دعماً من أكثر من 90 جهة حكومية وخاصة، كما شارك سلطان في برنامج سفراء الابتكار لعام 2017 المنظم في جامعة ستانفورد العريقة والرائدة عالمياً.

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كما ان له العديد من الإنجازات والابتكارات إذ يقوده شغفه واهتمامه بالبحث والابتكار إلى توظيف كافة إمكانياته في البحث عن حلول للقضايا المُلِحّة التي تخدم مجتمعه وأبناء وطنه فسخر مواهبه وطاقاته الابتكارية في ابتكار روبوت ذاتي التحكم لتعقيم المناطق عن بعد في إمارته دعماً للجهود الحثيثة التي تبذلها دولة الإمارات في مواجهة جائحة فيروس كورونا المستجد كوفيد 19.

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