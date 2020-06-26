سلطان العليلي..إماراتي سخر مواهبه في ابتكار روبوت للتعقيم
أكد العالم الإماراتي الشاب 2018 الفائز بالجائزة الكبرى عن مشروعه "روبوت الطوارئ" الذي يوظف روبوت يمكن التحكم عن بعد لتوفير حلول سريعة وخدمات أساسية أنه سخر جائزته القيِّمة التي حصل عليها في تأسيس ورشة عمل خاصة به في منزله وعمل على تسخير مواهبه وإمكانياته لتقديم ورش عمل تخصصية لطلبة الحي الذي يقطنه.
ولسلطان العديد من الإنجازات على المستوى المحلي والإقليمي والعالمي إذ شارك في شهر يناير من عام 2019 بعرض مشروعه الفائٔز في معرض “BT Young Scientists" الذي يٌنظم سنوياً في دبلن بإيرلندا منذ عام 1965م ويتلقى دعماً من أكثر من 90 جهة حكومية وخاصة، كما شارك سلطان في برنامج سفراء الابتكار لعام 2017 المنظم في جامعة ستانفورد العريقة والرائدة عالمياً.
كما ان له العديد من الإنجازات والابتكارات إذ يقوده شغفه واهتمامه بالبحث والابتكار إلى توظيف كافة إمكانياته في البحث عن حلول للقضايا المُلِحّة التي تخدم مجتمعه وأبناء وطنه فسخر مواهبه وطاقاته الابتكارية في ابتكار روبوت ذاتي التحكم لتعقيم المناطق عن بعد في إمارته دعماً للجهود الحثيثة التي تبذلها دولة الإمارات في مواجهة جائحة فيروس كورونا المستجد كوفيد 19.