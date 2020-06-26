الإمارات ترسل مساعدات طبية إلى إقليم كردستان العراق

المصدر: وام

أرسلت دولة الإمارات، اليوم، طائرة مساعدات تحتوي على 6 أطنان من الإمدادات الطبية إلى إقليم كردستان العراق، لدعمه في الحد من انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، وسيستفيد منها أكثر من 6 آلاف من العاملين في مجال الرعاية الصحية لتعزيز جهودهم في احتواء انتشار الفيروس.

وقال أحمد الظاهري، القنصل العام لدولة الإمارات لدى إقليم كردستان العراق: "يأتي إرسال طائرة المساعدات الطبية الإضافية اليوم استمراراً للدعم الكبير المتواصل الذي تقدمه دولة الإمارات لجمهورية العراق الشقيقة وإقليم كردستان في المجالات كافة، للإسهام في تعزيز قدرات الطواقم الطبية والعاملين في مجال الصحة لمواجهة فيروس كورونا المستجد، في ظل تحديات إيواء النازحين واللاجئين الذين يتوزعون في عدد من مناطق الإقليم".

وكانت دولة الإمارات قد أرسلت طائرة مساعدات تحتوي على 6 أطنان من الإمدادات الطبية إلى إقليم كردستان العراق في 28 مايو الماضي لدعمه في الحد من انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، استفاد منها أكثر من 6 آلاف من العاملين في مجال الرعاية الصحية لتعزيز جهودهم في احتواء انتشار الفيروس.

جدير بالذكر أن دولة الإمارات قدمت، حتى اليوم، أكثر من 980 طناً من المساعدات لأكثر من 68 دولة، استفاد منها نحو 980 ألفاً من العاملين في المجال الطبي.

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