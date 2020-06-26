عبد الله بن زايد ووزير خارجية كوستاريكا يبحثان التعاون المشترك

المصدر: وام

بحث سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية والتعاون الدولي، خلال اتصال مرئي مع رودولفو سولانو كيروس، وزير خارجية كوستاريكا، علاقات الصداقة وسبل تعزيز آفاق التعاون المشترك بين البلدين في العديد من المجالات، ومنها الصحة والتكنولوجيا والسياحة والأمن الغذائي والزراعة.

كما تناول الاتصال المرئي مستجدات جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد – 19) وجهود البلدين لاحتواء تداعياته.

وفي هذا الصدد، أكد سموه ووزير خارجية كوستاريكا أهمية التعاون والتنسيق القائم بين البلدين على صعيد تبادل الخبرات، وتبني الفحوص المتقدمة للكشف عن حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد، إضافة إلى دعم الجهود العالمية للتوصل إلى لقاح للمرض.

وتبادل سموه ووزير خارجية كوستاريكا التعازي في ضحايا "كوفيد - 19"، وأكدا أهمية التعاون الدولي وتعزيز العمل الجماعي للحد من آثار هذه الجائحة، كما أكدا أهمية التعاون في إطار المنظمات الدولية.

وأشار سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان إلى حرص دولة الإمارات على تعزيز التعاون المشترك مع جمهورية كوستاريكا في المجالات كافة، انطلاقاً من العلاقات الثنائية المتميزة التي تربط بين البلدين الصديقين.

وأشاد سموه بدعم جمهورية كوستاريكا الصديقة لمعرض إكسبو 2020 دبي، معرباً عن تطلعه إلى مشاركة متميزة لكوستاريكا في هذا الحدث العالمي الذي تستضيفه الدولة العام المقبل.

من جانبه، ثمّن رودولفو سولانو كيروس دعم دولة الإمارات لبلاده لمساعدتها على مواجهة تداعيات فيروس كورونا المستجد (كوفيد – 19)، مشيداً بالعلاقات المتميزة التي تجمع بين البلدين الصديقين، والحرص المستمر على تعزيزها، وتطوير التعاون المشترك في المجالات كافة.

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