عبد الله آل حامد: حرص القيادة الرشيدة وراء نجاح التصدي لـ"كورونا"

المصدر: وام

أكد معالي الشيخ عبد الله بن محمد آل حامد، رئيس دائرة الصحة أبوظبي، حرص القيادة الرشيدة وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، مشيداً بمتابعة سموه المتواصلة لضمان جاهزية القطاع الصحي وتعزيز قدراتهم في مواجهة كل التحديات خلال الفترة الراهنة، لتحقيق هدف واحد، هو ضمان صحة وسلامة كل فرد يقيم على هذه الأرض الطيبة.

وأوضح معاليه أن حرص القيادة الرشيدة هو السر الحقيقي وراء ما وصلنا إليه في مسيرتنا نحو التصدي لجائحة فيروس كورونا المستجد التي نمضي خلف رايتها بكل تصميم وعزيمة لمواصلة جهودنا التي لن تتوقف لضمان صحة وسلامة جميع أفراد المجتمع في الإمارة، لافتاً إلى دعم سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، عضو المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي رئيس مكتب أبوظبي التنفيذي، واطلاعه المستمر على كل المستجدات والمبادرات المقدمة.

وقال إن ما وصلنا إليه اليوم من تحقيق أعلى معدلات للشفاء وتكثيف الفحوص وعدد من المنشآت الطبية الخالية من حالات "كورونا" ما هو إلى بداية خطواتنا في مواجهة الفيروس، وما كانت لتتحقق إلا بفضل التزام أفراد المجتمع ووعيهم بالمسؤولية تجاه الجميع للحد من انتشار الوباء، داعياً أفراد المجتمع إلى مواصلة الالتزام بكل الإجراءات الوقائية خلال الفترة المقبلة ومع انتهاء برنامج التعقيم الوطني.

وأضاف معاليه: "بكم ومعكم نتطلع إلى أن نحقق أفضل النتائج المرجوة في السيطرة على انتشار كوفيد-19 والتصدي له عما قريب، في ظل قيادة لا تكف عن مواصلة إبهار العالم فيما تقدمه من نموذج يحتذى به على كل المستويات، ووصولاً إلى الهدف الذي يسعى العالم لأجله، وهو الوصول إلى الحالة صفر".

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