استشاري الشارقة يطلق حملة شكر لخط الدفاع الأول

المصدر: وام

أطلق المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة حملة شكر لخط الدفاع الأول تتمثل في تركيب عدد من اللوحات في مختلف الميادين والشوارع الرئيسة في مدينة الشارقة بلغات متعددة "الإنجليزية والأوردية والفارسية بجانب اللغة العربية" تتضمن أيضاً رسائل توعوية بالإجراءات الاحترازية اللازمة.

وتأتي الحملة تعزيزاً لدور المجلس في التوعية المجتمعية ولتقدير جهود خط الدفاع الأول على ما بذلوه من جهود جبارة في خدمة الوطن، إضافة إلى تعزيز التوجهات العامة، والحرص على سلامة وصحة جميع القاطنين في إمارة الشارقة، وتوعويتهم باستخدام لغات عدة لتصل بفائدتها إلى كل أفراد المجتمع، وخاصة من المقيمين من مختلف الجنسيات.

وأكد الدكتور حميد السويجي الزعابي، رئيس لجنة شؤون التربية والتعليم والشباب والإعلام بالمجلس الاستشاري لإمارة الشارقة، أن الحملة تستمر شهراً بهدف توجيه عبارات الشكر والثناء لخط الدفاع الأول، من خلال تصاميم معبرة، تم وضعها في شوارع مدينة الشارقة بالتنسيق مع بلدية الشارقة.

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