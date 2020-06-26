بلدية دبي تعيد افتتاح مركز بيع النباتات في مشتل ورسان

المصدر:
  • البيان الإلكتروني
التاريخ:

أعادت بلدية دبي افتتاح مركز بيع النباتات في مشتل ورسان، بالتزامن مع تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية لتأمين سلامة الموظفين، والمتعاملين.

 ويستقبل المركز زواره بأمان من السبت إلى الخميس، من الساعة 8:00 صباحاً وحتى الساعة 6:00 مساءً

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