بلدية دبي تعيد افتتاح مركز بيع النباتات في مشتل ورسان

المصدر: البيان الإلكتروني

أعادت بلدية دبي افتتاح مركز بيع النباتات في مشتل ورسان، بالتزامن مع تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية لتأمين سلامة الموظفين، والمتعاملين.

ويستقبل المركز زواره بأمان من السبت إلى الخميس، من الساعة 8:00 صباحاً وحتى الساعة 6:00 مساءً

أعادت #بلدية_دبي افتتاح مركز بيع النباتات في مشتل ورسان، بالتزامن مع تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية لتأمين سلامة الموظفين، والمتعاملين، ولاستقبال زواره بأمان من السبت إلى الخميس، من الساعة 8:00 صباحاً وحتى الساعة 6:00 مساءً. @DMunicipality #البيان_القارئ_دائما pic.twitter.com/wJ0cGZKsLv — صحيفة البيان (@AlBayanNews) June 26, 2020

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