إنقاذ مواطن أصيب بالإعياء على قمة جبل في رأس الخيمة

المصدر: البيان الإلكتروني

تمكن طاقم البحث والانقاذ في قسم جناح الجو بشرطة رأس الخيمة، من إنقاذ مواطن تعرض لحالة إجهاد وإعياء خلال رحلة جبلية، وذلك عقب تلقي غرفة العمليات المركزية، بلاغاً في تمام الساعة 11 صباحاً، يفيد بوجود مواطن في عقده الثالث يعاني من إعياء واجهاد شديد على قمة جبل وادي غليلة برأس الخيمة.

وأشاد العقيد طيار سعيد راشد اليماحّي رئيس قسم جناح الجو بشرطة رأس الخيمة، بالجهود التي يبذلها طاقم البحث والانقاذ في شرطة رأس الخيمة، وذلك تطبيقاً لاستراتيجية وزارة الداخلية التي تحرص على نشر وتعزيز الأمن والأمان، من خلال جهودها الحثيثة على دعم فرق الانقاذ لتقديم كل ما في وسعها من الدعم والاسناد والعون، إلى كافة المواطنين والمقيمين والزائرين لأرض الدولة، حفاظاً على أمنهم وسلامة أرواحهم.

واكد اليماحّي، أنه فور ورود البلاغ تم تحريك مروحية شرطة رأس الخيمة، على ارتفاع 3300 قدم، لإنقاذ صاحب البلاغ، حيث تم العثور عليه في زمن قياسي، وتم تقديم الاسعافات الأولية، والعون اللازم له، ونقله إلى أقرب مستشفى في الإمارة لتلقي العلاج، والاطمئنان عليه.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز