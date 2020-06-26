إنجاز عالمي جديد لشرطة دبي

المصدر: دبي - البيان

كشفت شرطة دبي عن تفاصيل عملية «صيد الثعالب 2» والتي أسقطت فيها عصابة دولية، ارتكبت جرائم غسيل أموال خارج الدولة، واختراق لمواقع وحسابات إلكترونية، وانتحال لصفة الغير بغرض الاحتيال الإلكتروني، والاستيلاء على أموالهم، إلى جانب الاحتيال المصرفي، وسرقة هويات الضحايا واستخدامها في الجرائم.

وأسهم إلقاء القبض على العصابة في ضبط مستندات مزورة في عمليات احتيال إلكتروني خارج الدولة تجاوزت المليار و600 مليون درهم، إلى جانب ضبط مبالغ تفوق الـ150 مليون درهم، والعثور في سكنهم على 21 جهاز حاسب آلي.



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