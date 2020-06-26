اعتباراً من الأحد ٢٨ يونيو

أعلن قطاع النشر بمؤسسة دبي للإعلام عن عودة النسخة الورقية لصحيفتي «البيان» و«الإمارات اليوم» ابتداء من يوم بعد غد الأحد، 28 يونيو الجاري.

وستصدر الصحيفتان ورقياً خلال أيام الأسبوع على أن تصدرا بنسخة رقمية «بي دي إف» يومي الجمعة والسبت وتتزامن عودة صدور النسخة الورقية من «البيان» و«الإمارات اليوم»، مع عودة الحياة إلى طبيعتها، ودوران عجلة الحركة الاقتصادية في البلاد، إلى جانب استئناف الدوائر، ومؤسسات القطاعين الحكومي والخاص العمل بشكل كامل وانتهاء برنامج التعقيم الوطني بالإمارات.

وبهذه المناسبة، تعاهد «البيان» قراءها، كما عودتهم دائماً، على الاستمرار في ريادتها وتفوقها ورقياً ورقمياً، ومواصلة التركيز على القضايا الوطنية، بمحتوى ثري ومميز، يحظى بدرجة رفيعة من المصداقية والموضوعية، وأن تظل بوصلتها دائماً نحو القارئ، الذي كان على الدوام في صدارة اهتماماتها، وفي نقل صوته ومعالجة قضاياه.

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