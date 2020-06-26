بمكرمة خليفة ومتابعة محمد بن زايد بدء إنشاء سد وادي نقب

المصدر: رأس الخيمة – أحمد أبوالفتوح

ثمّن أهالي منطقة الفحلين في إمارة رأس الخيمة مكرمة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، ومتابعة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، بدء إنشاء سد وادي نقب والذي سيسهم في مسيرة التنمية الشاملة وخدمة مشروعات البنية التحتية برأس الخيمة، وضمان حماية وسلامة المساكن من جريان مياه الأمطار خلال فصل الشتاء.

ويأتي بدء إنشاء سد وادي نقب في رأس الخيمة، ضمن حزمة من مشاريع السدود والقنوات المائية، وأعمال الحمايات العاجلة، التي أعلنت عنها لجنة مبادرات صاحب السمو رئيس الدولة خلال شهر فبراير من العام الجاري، في عدد من مناطق الدولة، ضمن الجهود المتواصلة لتطوير قطاع البنية التحتية والمرافق الاستراتيجية على مستوى الدولة.

وتم تصميم السد بارتفاع 22 متراً وعرض 257 متراً، وبكلفة تبلغ 26.9 مليون درهم، وطاقة استيعابية تقارب المليون متر مكعب، ويجري إنشاء السد في «وادي نقب» الرئيس، الذي يبعد 6 كيلومترات عن التقاء الأودية الثلاثة بمنطقة الفحلين، ما سيقلل تدفق المياه إلى الأحياء السكنية، ويعزز مخزون المياه الجوفية في المناطق الزراعية، وسيتبعه لاحقاً مد قنوات مائية محددة بمسارات نظامية ومبطنة، وبحيرات وحواجز لاستيعاب وتخزين أكبر كمية من مياه الأمطار، ومنع هدرها.

ويأتي مشروع إنشاء السد تماشياً مع أعمال مشروع الخزان المائي الذي تنفذه دائرة الخدمات العامة في رأس الخيمة ممثلة في مؤسسة الأشغال والمقرر إنجازه بداية شهر سبتمبر المقبل، ويستوعب 2 مليون متر مكعب من مياه الأمطار، وبعمق 20 متراً، على مساحة 100 ألف متر مربع.

حيث تم تصميم الخزان وفق أعلى المواصفات، وتمهيد مخارج الأودية من الخزان المائي، بالإضافة لتطوير عبارات مرور مياه الأمطار وتعديل شبكة الطرق في المنطقة لضمان عدم توقف الحركة المرورية عليها نتيجة لمرور مياه الأمطار.

حماية

وأكد حسن عبيد النقبي مسؤول منطقة الفحلين، أن إنشاء السد يخدم مشروعات البنية التحتية في المنطقة ويضمن حماية مساكن الأهالي، استمراراً لنهج المغفور له الشيخ زايد بن سلطان، طيب الله ثراه، ليشهد التاريخ إنجازات قيادتنا الرشيدة تجاه جميع مناطق الدولة، مثمناً مكرمة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، ودعم صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ومتابعة سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة.

وقال راشد عبيد بن خمسون النقبي من أهالي منطقة الفحلين: إن السد يعزز مخزون المياه الجوفية وسيحافظ على مياه الأمطار من إهدارها والاستفادة منها في ري مزارع المواطنين على مدار العام، مؤكداً أن المبادرة تعزز رصيد رأس الخيمة والدولة من الإنجازات التنموية والحضارية، وتعكس قدرة قيادتنا الرشيدة على رصد الاحتياجات التنموية لإمارات الدولة ومطالب أبنائها.

وأكد راشد خلفان النقبي، أن قيادتنا الرشيدة لا تألو جهداً في سبيل راحة المواطنين، وما تشهده إمارة رأس الخيمة من مبادرات ومشاريع عملاقة تؤكد أن صاحب السمو رئيس الدولة وإخوانه أصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى حكام الإمارات يقفون على تفاصيل واحتياجات الحياة اليومية للمواطنين.

لافتاً إلى أن إنشاء السد ومشروع الخزان المائي سيطوران المنطقة بشكل كامل، حيث لن نواجه في المستقبل مشكلة اقتحام جريان وادي نقب لمساكن الأهالي، بالإضافة إلى أعمال التطوير التي طالت عبارات تصريف المياه وتطوير الطرق.

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