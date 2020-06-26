هزاع بن زايد: التمسّك بالوعي الوقائي ضرورة

المصدر: دبي- البيان

هنأ سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، قيادة الإمارات وأهلها، بمناسبة انتهاء برنامج التعقيم الوطني، ودعا سموه إلى ضرورة التمسك بالوعي، والحرص على الإجراءات السليمة، لاستعادة دورة الحياة الطبيعية بنجاح، ودوّن سموه على حسابه الرسمي في «تويتر»:

«مع انتهاء برنامج التعقيم الوطني، بعد تحقيق أهدافه، نهنئ قيادة الإمارات وأهلها، مواطنين ومقيمين، وجميع الأجهزة والجهات والأفراد الذين كانوا وراء هذا الإنجاز الباهر، وندعو في الوقت نفسه، إلى ضرورة التمسك بالوعي، والحرص على الإجراءات السليمة، لاستعادة دورة الحياة الطبيعية بنجاح».

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