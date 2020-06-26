تعليق الفعاليات الاحتفالية في الشارقة إلى نهاية يوليو

المصدر: (الشارقة- البيان)

بتوجيهات سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي العهد نائب حاكم الشارقة، أصدر المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة، قراراً يقضي بتمديد فترة تعليق إقامة كافة الفعاليات الاحتفالية في صالات الأفراح، وقاعات المناسبات، والفنادق والمرافق الحكومية والمجتمعية، كإجراء وقائي واحترازي، وذلك ضمن إطار جهود دولة الإمارات الحثيثة، للمساهمة في السيطرة على فيروس «كورونا» الجديد (COVID19)، ومنع انتشاره، وانطلاقاً من الحرص على حماية وصحة المواطنين والمقيمين، وضمان سلامتهم.

على أن ينفذ ما جاء في القرار، اعتباراً من 1 يوليو 2020 م، ويعمل به حتى نهاية يوليو 2020، علماً بأن المدة قابلة للتمديد.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز