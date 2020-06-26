«صحة دبي» تباشر إصدار بطاقات إلكترونية لتراخيص المهنيين الصحيين

المصدر: دبي - البيان

بدأت هيئة الصحة في دبي، بإصدار بطاقات إلكترونية لتراخيص المهنيين الصحيين في إمارة دبي بدلاً من المطبوعة، وذلك ضمن جهودها المستمرة لتطبيق استراتيجية دبي للمعاملات اللاورقية من خلال توظيف التكنولوجيا والتقنيات الحديثة وتسخيرها لخدمة وسعادة المتعاملين.

وأكد الدكتور هشام الحمادي مدير إدارة التراخيص الصحية بهيئة الصحة بدبي أهمية إصدار تراخيص إلكترونية بدلاً من المطبوعة بهدف اختصار وقت استلام الترخيص من 5 أيام إلى استلام فوري، إضافة إلى توفير التكلفة المالية في حال فقدان أو تلف الترخيص المهني والتي كانت تستدعي التقديم لطلب إعادة إصدار الترخيص بينما تتوفر نسخة الترخيص حالياً بشكل دائم في النظام، كما يمكن للمهني الصحي أو أية جهة أخرى التأكد من صحة معلومات وبيانات الرخصة من خلال الرابط المدون في الرخصة الإلكترونية الصادرة.

وأوضح مدير إدارة التراخيص الصحية أن البطاقات الإلكترونية يمكن إصدارها من خلال خدمة تفعيل ترخيص المهني، وخدمة تجديد ترخيص المهني، وخدمة إضافة/‏‏‏ ترقية الترخيص المهني المتاحة على نظام الهيئة الإلكتروني للتراخيص الصحية «شريان»، الذي ساهم بشكل فاعل في تحسين تجربة العملاء الداخليين والخارجيين، في كافة مراحل الترخيص، والتفتيش والرقابة على المنشآت.

شروط

وأوضح الدكتور الحمادي إجراءات وشروط الحصول على الترخيص المهني، والمتمثلة بالإجابة أولاً عن بعض الأسئلة من خلال خدمة التقييم الذاتي المجانية، حيث يقوم النظام بشكل فوري بتوضيح المستندات والأوراق المطلوبة للمسمى المهني المطلوب حسب دليل المعايير الموحدة لترخيص مزاولي المهن الصحية، وإدراج الخطوات اللازمة، يليها التدقيق على صحة المستندات المقدمة واجتياز اختبار الهيئة.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز