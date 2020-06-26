خليفة ومحمد بن راشد ومحمد بن زايد يهنّئون رئيسي سلوفينيا وموزمبيق

المصدر: (أبوظبي - وام)

بعث صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، برقية تهنئة إلى بوروت باهور رئيس جمهورية سلوفينيا، بمناسبة اليوم الوطني لبلاده.

وبعث سموه، برقية تهنئة إلى فليبي شاسنتو نيوسي رئيس جمهورية موزمبيق، بمناسبة ذكرى استقلال بلاده.

كما بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، برقيات تهنئة مماثلة إلى الرئيس بوروت باهور، ويانس يانشا رئيس وزراء جمهورية سلوفينيا.

وبعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان برقيات تهنئة مماثلة، إلى الرئيس فليبي شاسنتو نيوسي، وكارلوش أغشتينيو دو روزاريو رئيس وزراء جمهورية موزمبيق.

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