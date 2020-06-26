إغلاق 5 منشآت مخالفة في دبا الفجيرة

المصدر: (الفجيرة - عائشة الكعبي)

صرح المهندس حسن اليماحي مدير بلدية دبا الفجيرة، أن إدارة الخدمات العامة والبيئة، متمثلة بشعبة التفتيش، نفذت جولات تفتيشية على جميع المنشآت في مختلف مناطق مدينة دبا، والمناطق التابعة لها، للتأكد من التزام المنشآت بإجراءات النظافة والتعقيم المستمر.

وللتأكد من استيفائهم وتطبيقهم جميع الاشتراطات الصحية، واتباع القوانين، لتسفر الحملات عن إغلاق البلدية خلال الأسبوع الماضي، 5 منشآت، ثبت عدم التزامهم بالإجراءات الاحترازية والوقائية، التي من شأنها حماية المجتمع من مخاطر انتقال فيروس جائحة «كورونا» المستجد (كوفيد 19)، إلى جانب عدم التزام العاملين بارتداء الكمامات والقفازات أثناء العمل، وعدم التقيد بإجراءات التباعد الجسدي، بالإضافة إلى تجاوز النسبة المسموح بها، بحيث لا تزيد نسبة العاملين الذين يتطلب عملهم الوجود في مكان العمل، على 30 % من مجموع العاملين لدى المنشأة الواحدة.ولفت إلى مواصلة جولاتهم التفتيشية للتأكد من التزام المنشآت في دبا، بما تفرضه البلدية من إجراءات قانونية، ويأتي ذلك في إطار حرص البلدية على الحفاظ على صحة وسلامة المجتمع، التي تعتبر من أوليات البلدية.

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