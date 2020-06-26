«تطوير البنية التحتية» تنال اعتماداً عالمياً

المصدر: (دبي - البيان)

حصلت وزارة تطوير البنية التحتية على اعتماد ومصادقة المعهد العالمي للابتكار GInI من الفئة الثالثة «Tier3» وهي أعلى فئة في تقييم المشاريع الابتكارية، وذلك للمشروع الابتكاري GPON لتصبح الوزارة أول جهة اتحادية في دولة الإمارات العربية المتحدة تحصل على هذه المصادقة من الفئة الثالثة.

وأوضحت المهندسة أنوار الشمري الرئيس التنفيذي للابتكار، مدير إدارة التصميم تفاصيل المشروع الذي تم تطويره وإعداد التصاميم الخاصة به بتعديل مواقع المستقبلات الخاصة بالشبكة، ما أدى لتوفير مادي في البنية التحتية للمشاريع التي تم تطبيق النظام المبتكر بها يصل إلى %64 من قيمة البنية التحتية الشبكية، مقارنة بالشبكات التقليدية، فيما بلغ إجمالي الوفر في استهلاك الكهرباء %92 للشبكة الجديدة مقارنة بالشبكة التقليدية. وقد ترتب على ذلك عدم الحاجة لغرف الخدمات الخاصة بالشبكات لتوفر من مساحة استغلال المباني والمشاريع.

ولفتت إلى أن الوزارة تمكنت من تطوير نظام GPON المستخدم في المشاريع التي نفذتها الوزارة كنظام جديد متكامل غير متوفر لدى الشركات المزودة للخدمة لذا تم تعديل الأجهزة الخاصة بالشركة في الأعوام من 2017 إلى 2019 لتتناسب مع المتطلبات التصميمية للمشاريع.

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