إشادة بجهود العاملين في التعقيم والتفتيش

المصدر: الشارقة - البيان

أشاد مبارك راشد الشامسي مدير بلدية الحمرية بجهود كوادر بلدية الحمرية خلال فترة التعقيم الماضية وما بذلوه من إخلاص وعمل متواصل طوال الليل والنهار.

واعتبر أن تلك الجهود سطرت بمداد من نور في سجل الوطن من تفان يفخر بها المجتمع، لافتاً إلى أن البلدية كانت وما زالت جزءاً من هذه المنظومة التي عملت في نسق التوجهات العليا للقيادة الرشيدة بالسهر على راحة وصحة المواطنين والمقيمين بالمشاركة في عمليات التعقيم الوطني بشكل يومي بجانب التفتيش والرقابة على المنشآت الغذائية والأعمال البلدية لتقدم بشكل لافت.

وقال الشامسي إنها بشرى سارة أن تنتهي عمليات التعقيم بنجاح كبير وبتعاون كافة المؤسسات الحكومية والمحلية والقطاع الخاص بجانب أفراد المجتمع، مشيراً إلى أن تلك البشرى هي رسالة شكر نحملها لفريق التعقيم الوطني ببلدية الحمرية على المجهود المبذول على عاتقهم خلال فترة التعقيم والالتزام اليومي طول تلك الفترة وتواجدهم في الفترتين الصباحية والمسائية وتواصلت الجهود دون كلل أو تقصير فكانوا مع الصف الأول يملؤهم الحرص والعطاء والإخلاص لبذل الجهد في خدمة الوطن وإمارة الشارقة وستظل جهودهم محل تقديرنا ولا شك في أننا سنقوم بتقديرهم وتكريمهم مع كوكبة المتميزين.

وأكد مدير بلدية الحمرية بقوله إننا ومع انتهاء هذه المرحلة وجب علينا توجيه الشكر إلى الإمارات بقيادتها الرشيدة وإلى دور شعب الإمارات وتعاونهم اللافت في تجاوز هذه الفترة والامتثال للتوجيهات والاحترازات للوقاية من فيروس «كورونا».

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