سلطان النعيمي: «الإمارات للدراسات» منارة للبحث العلمي

المصدر: أبوظبي - البيان

أكد الدكتور سلطان محمد النعيمي، مدير عام لمركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية، أن: «المركز سيظل منارة للبحث العلمي وصرحاً بحثياً يشار إليه بالبنان.

معرباً عن اعتزازه العميق بهذا التكليف في هذا الموقع، وفقاً للمرسوم الاتحادي الذي أصدره صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، ومثمناً الدعم اللامحدود الذي تقدمه قيادتنا الرشيدة للمركز منذ تأسيسه عام 1994، والذي يندرج ضمن اهتمامها الدائم بالبحث العلمي وتطويره».

تميز

وقال خلال جولة تفقدية لإدارات وأقسام المركز، استهل بها عمله مديراً عامّاً له، إن: «مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية سيواصل سعيه الدؤوب لتحقيق المزيد من التميز والريادة في استشراف المستقبل وتطوير السياسات والمنهجيات التي يتبعها لدعم صناعة القرار بالدولة، وتقديم منتج بحثي يسهم في تعزيز مسيرة التنمية التي تشهدها دولة الإمارات العربية المتحدة في شتى المجالات».

ووجه الشكر إلى المدير العام السابق، الأستاذ الدكتور جمال سند السويدي، نائب رئيس مجلس أمناء المركز، مؤكداً استمرار مسيرة الإنجاز والتميز التي حققها المركز، مع الحرص على تدعيم المكانة المتميزة التي يحتلها على الصعيدين الإقليمي والدولي.

والتقى الدكتور سلطان النعيمي خلال الجولة موظفي المركز واستمع إلى آرائهم وتطلّعاتهم للمرحلة المقبلة، واطلع على سير العمل اليومي في كل إدارة، والمهام المنوطة بها، مثمناً ما يبذله الموظفون من جهود، وما يقدمونه من عطاءات فكرية متميزة، ومؤكداً حرصه على توفير كل ما يمكّنهم من تخطّي أي عقبات قد تواجههم حتى يكونوا أكثر قدرة على العطاء والتميز.

كفاءة

ومن جانبهم، عبر موظفو المركز عن تفاؤلهم الشديد بتولي الدكتور سلطان النعيمي منصب مدير عام المركز، لما يتمتع به من كفاءة وخبرة، وأكدوا أنهم سيواصلون بذل أقصى ما يستطيعون من جهد، حتى يظل المركز متمتعاً بالمكانة الرائدة التي حققها.

وأكد الدكتور سلطان النعيمي خلال المناقشات التي أجراها مع الموظفين، أهمية استمرار تطوير آليات عمل المركز في المجالات كافة، بما يشمل دعم عملية صنع القرار وخدمة المجتمع والبحث العلمي، لأن المركز يقوم بدور مؤثر في هذه المجالات، ويحظى بتقدير كبير من المسؤولين والمختصين والباحثين، مشدداً على أهمية طرح الأفكار المبتكرة لدعم هذا التطوير، خصوصاً في ظل ما تشهده دولة الإمارات العربية المتحدة من تطورات متسارعة، تنبغي متابعتها ودراستها وتحليلها بشكل دقيق.

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