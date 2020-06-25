بلدية أبوظبي تنجز أعمال التسوية في 5 محاجر

المصدر: أبوظبي - البيان

نفذت بلدية مدينة أبوظبي، من خلال قطاع البنية التحتية وأصول البلدية- قسم الأعمال الترابية والمحاجر، أعمال تسوية في 5 محاجر هي:«محجر العدلة، ومحجر جنوب الفاية، ومحجر الحفار، ومحجر كيزاد «ب»، ومحجر شمال الفاية، وتم على إثرها تسوية مساحات قدرها 412770 متراً مربعاً من الأراضي، بإيرادات مالية إجمالية 41141298 درهماً».

وتم من خلال هذه الأعمال، التي نفذت من يناير الماضي وحتى 30 مايو الماضي، تزويد المشاريع العمرانية الواقعة ضمن الحدود الإدارية لبلدية مدينة أبوظبي بكمية 2073170 متراً مكعباً من الكدش، و374260 متراً مكعباً من الرمل.

ومن جانبه أكد المهندس عيسى العطاس رئيس قسم الأعمال الترابية والمحاجر في قطاع البنية التحتية وأصول البلدية أن:«المساحة المستصلحة في محجر العدلة بلغت 51382 متراً مربعاً، وفي محجر جنوب الفاية 171891 متراً مربعاً، وفي محجر الحفار 13743 متراً مربعاً، وفي محجر كيزاد «ب» 126664 متراً مربعاً، وفي محجر شمال الفاية 49090 متراً مربعاً.

وأضاف أن:«عمليات تسوية الأراضي تتم من دون تكاليف مالية، وذلك من خلال تحميل المواد الترابية من المحاجر المعتمدة لدى البلدية، والاستفادة من مواد ناتج الحفر الفائضة عن حاجة المشاريع العمرانية المختلفة».

وأكد حرص البلدية على تطبيق معايير الاستدامة في جميع مشاريعها، والتي من ضمنها مشروع تسوية الأراضي والدفان وصيانة الطرق الترابية، تعزيزاً لرؤيتها في تحقيق تنمية مستدامة بمعايير ذات جودة عالية والحفاظ على المعايير البيئية، وذلك ضمن إطار سعيها لتحقيق متطلبات الأمن والصحة والسلامة، وإنجاز أعمال من شأنها الحفاظ على المظهر العام والمعايير البيئية، وتلبية احتياجات المجتمع في مدينة أبوظبي وضواحيها.

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