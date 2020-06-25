«رافد» تبرم اتفاقية تعاون مع «دفاع مدني» الشارقة

المصدر: الشارقة - البيان

أبرمت شركة «رافد» لحلول المركبات، المشروع المشترك بين الشارقة لإدارة الأصول - الذراع الاستثمارية لحكومة الشارقة، وشركة «أو دبليو إس أوتو»، أول من أمس اتفاقية تفاهم مع الدفاع المدني في الشارقة.

وتنص الاتفاقية الموقعة بين الطرفين على تقديم خدمات الصيانة والقطر لأسطول المركبات الخفيفة للإدارة العامة للدفاع المدني، من قبل «رافد» في إمارة الشارقة.

وقع الاتفاقية سالم سعيد المدفع، المدير العام لشركة رافد، والعقيد سامي النقبي، مدير عام الإدارة العامة للدفاع المدني في الشارقة.

وقال سالم سعيد المدفع، المدير العام لشركة رافد، جاء توقيع الاتفاقية ضمن جهود «رافد» في تقديم خدماتها النوعية وفق أفضل المعايير العالمية لكافة الجهات الحكومية واكتساب ثقتها في مجال الحلول المبتكرة لصيانة المركبات.

وأضاف المدفع، أن «رافد» تتطلع إلى بناء شراكات استراتيجية مهمة على الصعيد الحكومي المحلي في إمارة الشارقة خاصة، وفي كل أنحاء الدولة عامة وتسخير أحدث التقنيات والتوجهات في هذه الصناعة لخدمة عملائها.

وأكد العقيد سامي النقبي، مدير عام الإدارة العامة للدفاع المدني في الشارقة، أن توقيع الاتفاقية مع «رافد» يأتي ضمن سعي الإدارة العامة للدفاع المدني بالشارقة للحصول على أجود الخدمات لصيانة أسطول مركباتها نظراً للدور الحيوي والمهم الذي يلعبه وجود مركبات تتمتع بكفاءة عالية خلال أداء المهمات المطلوبة من الدفاع المدني على أكمل وجه.

وأعرب العقيد سامي النقبي، عن ثقته بقدرة «رافد» على تقديم الخدمات المطلوبة وبأفضل وأجود الطرق الممكنة، نظراً لخبرتها الطويلة في هذا المجال، فضلاً عن السمعة الطيبة التي تتمتع بها في إمارة الشارقة وباقي أنحاء الدولة.

وتتضمن بنود الاتفاقية على أن تتولى «رافد» مهمة صيانة وقطر كافة المركبات الخفيفة التابعة للإدارة العامة للدفاع المدني في الشارقة، وفي كل مراكزها المتوزعة بأنحاء الإمارة، حيث ستتعامل رافد مع البلاغات الواردة وستقوم بتوفير المعدات اللازمة لسحب المركبات إلى مراكز الصيانة وإجراء ما يلزم لكي تتمتع بالجاهزية اللازمة لعودتها للعمل من جديد.

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