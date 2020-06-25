شارة التميز الوظيفي لـ«خط الدفاع الأول» في شرطة الشارقة

المصدر: الشارقة - البيان

منح اللواء سيف الزري الشامسي القائد العام لشرطة الشارقة شارة التميز الوظيفي لكوادر خط الدفاع الأول من منتسبي شرطة الشارقة، تقديراً للجهود التي قاموا بها، خلال فترة التعقيم الوطني، والتي كان لها دور كبير في إنجاح البرنامج، وتحقيق أهدافه على الوجه الأمثل، الأمر الذي أسهم في الحد من انتشار فيروس «كورونا»، وتقليل عدد الإصابات، ورفع مستوى الوعي بين مختلف شرائح المجتمع في التعامل مع الظروف، التي فرضتها الجائحة الوبائية.

وأشاد القائد العام لشرطة الشارقة بالقدرات المهنية العالية والكفاءة الوظيفية، التي أبداها جميع العاملين بخط الدفاع الأول من كوادر الشرطة، واستشعارهم لعظم المسؤولية الكبيرة الملقاة على عاتقهم نحو حماية المجتمع، والمحافظة على صحة وأمن وسلامة أفراده.

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