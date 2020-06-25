بشرى سارة.. فتح المساجد ودور العبادة في الإمارات قريب جداً

المصدر: البيان الإلكتروني

أكد سيف الظاهري المتحدث الرسمي باسم الهيئة الوطنية لإدارة الأزمات والكوارث، في تصريح تلفزيوني، أنه تم الانتهاء من المرحلة الأولى من تجهيز المساجد ، مشيراً إلى أن فتح المساجد ودور العبادة قريب جداً.

وأضاف : كان هناك تفتيش لهذه المساجد،للوقوف على مدى جاهزيتها، مشيراً إلى أهمية عودة جميع دور العبادة.

واوضح أنه كان من المهم كذلك التأكد من أطقم هذه المساجد وخلوهم من الإصابة بفيروس كورونا ، وهذه المرحلة في مراحلها الأخيرة، وننتظر الآن القرار بهذا الخصوص ونتأمل أن يكون في الأيام القادمة.

واضاف أن المساجد ودور العبادة ستفتح ولكن نتطلع إلى التزام الجميع في هذا الإطار لأن المساجد لها خصوصية بسبب التقارب بين المصلين، مختتماً أن إعادة فتح المساجد ودور العبادة قريب جداً.

د.سيف الظاهري المتحدث الرسمي من الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث: #الإمارات تدخل مرحلة جديدة بعد إنتهاء #برنامج_التعقيم_الوطني ونبشر الجميع بأن فتح المساجد ودور العبادة قريب جداً #البيان_القارئ_دائما pic.twitter.com/L01OjMISrn — صحيفة البيان (@AlBayanNews) June 25, 2020

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