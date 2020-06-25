شفاء 2000 مريض من كورونا بعد علاجهم بالخلايا الجزعية في الامارات

المصدر: أبو ظبي - البيان

عالج مركز أبو ظبي للخلايا الجذعية (ADSCC) حتى الآن أكثر من 2000 مريض بكوفيد - 19 وتم شفاء 1200 منهم تمامًا من آثار الفيروس.

و أعل نمركز ADSCC اليوم أنه نجحت في زيادة عدد العلاجات من 73 في التجربة السريرية الأولية. وجاءت الزيادة الكبيرة نتيجة لجهود كبيرة بذلها الموظفون في المركز لعلاج أكبر عدد ممكن من الأشخاص بعد قرار حكومة الإمارات العربية المتحدة جعلها متاحة مجانًا لجميع مرضى كورونا المستجد المعرضين لخطر متوسط إلى مرتفع .

وجاء قرار الحكومة بعد أن أظهر العلاج ، الذي يحمل علامة UAECell19 ، فعالية وملفًا رائعًا للسلامة ينعكس في غياب تغييرات كبيرة في الأحداث السلبية المبلغ عنها ، وغياب أي ردود فعل خطيرة غير متوقعة (مثل الحساسية المفرطة أو الوفاة المفاجئة) و عدم وجود أي مضاعفات على الرئة على النحو الذي تحدده الفحوصات الإشعاعية.

وأعلن فريق من الأطباء والباحثين في ADSCC ، بقيادة الدكتور Yendry Ventura ، في مايو أنهم طوروا علاجًا جديدًا لمرضى COVID-19. يبدو أن UAECell19 ، وهو علاج قائم على الخلايا الجذعية الذاتية ، يساعد الجسم على محاربة الفيروس ويجعل المرض أقل ضررًا.

بعد تجربة أولية ، تمكن الباحثون من استنتاج أن UAECell19 خفضت مدة الاستشفاء من 22 يومًا إلى ستة أيام فقط ، مقارنة بالمرضى الذين تلقوا علاجًا قياسيًا.

وكشفت التحليلات الإضافية أن المرضى الذين عولجوا بالخلايا الجذعية كانوا أكثر عرضة 3.1 مرة للتعافي في أقل من سبعة أيام من أولئك الذين عولجوا بالعلاج القياسي ، و 67 ٪ من المرضى الذين تلقوا علاج الخلايا الجذعية يدينون بهذا التعافي للعلاج الجديد.

ومنذ ذلك الحين ، ضمنت ADSCC حماية حقوق الملكية الفكرية لـ UAECell19 ، مما يفتح الطريق أمام مشاركة العلاج على نطاق واسع حتى يتمكن المزيد من المرضى من الاستفادة.

قال مركز الامارات للخلايا الجذعية أن الباحثين في مراحل مختلفة من العديد من الجهود الاستقصائية لإثبات الفعالية (المرحلة الثالثة من التجربة) ، والفعالية المثلى للجرعة ، والفعالية لعلاج أمراض الجهاز التنفسي الأخرى مثل الربو ومرض الانسداد الرئوي المزمن والتليف الكيسي.

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