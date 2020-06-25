الطوارئ والأزمات بأبوظبي تعلن عن البرامج التي نفذتها بالتعاون مع دائرتي الصحة والتنمية الاقتصادية

المصدر: البيان الإلكتروني

أعلنت لجنة إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث الناجمة عن جائحة كورونا في إمارة أبوظبي عن البرامج التي نفذتها بالتعاون مع دائرة الصحة ودائرة التنمية الاقتصادية، لضمان حماية حقوق العمال وأمنهم وسلامتهم خلال جائحة كوفيد-19، وتعكس التزام الإمارة بإنصاف وحماية العمال.

وشملت البرامج ضمان بيئة عمل آمنة تراعي كافة الإجراءات الاحترازية وتوفير الفحص الطبي المجاني والعلاج المجاني لمن ثبتت إصابته، والمتابعة المستمرة لشؤون العمالة وتوفير السكن والغذاء وضمان حصولهم على كافة أجورهم ومستحقاتهم ومخصصاتهم المالية وغيرها من الحقوق.

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