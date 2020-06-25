طقس الغد صحو إلى غائم جزئياً

المصدر: وام

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً صحواً إلى غائم جزئياً أحياناً، وتظهر بعض السحب شرقاً، قد تكون ركامية بعد الظهر، ورطباً ليلاً وصباح "السبت"، مع فرصة لتشكل الضباب أو الضباب الخفيف على بعض المناطق الساحلية والداخلية خاصة غرباً، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً، وحركة الرياح: شمالية شرقية - شمالية غربية / 18 - 30 تصل إلى 40 كم/ س أحياناً.

ويكون الموج في الخليج العربي متوسطاً يضطرب أحياناً غرباً، ويحدث المد الأول عند الساعة 17:41، والمد الثاني عند 04:06، والجزر الأول عند الساعة 10:39، والجزر الثاني عند الساعة 22:08.

وفي بحر عمان يكون الموج متوسطاً، ويحدث المد الأول عند الساعة 13:38، والمد الثاني عند الساعة 01:11، والجزر الأول عند الساعة 19:52، والجزر الثاني عند الساعة 07:34.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غداً:

المدينة / الحرارة العظمى / الحرارة الصغرى / الرطوبة العظمى / الرطوبة الصغرى

أبو ظبي 42 31 85 30

دبي 43 31 75 30

الشارقة 43 30 80 25

عجمان 42 31 75 20

أم القيوين 42 30 75 25

رأس الخيمة 43 31 75 25

الفجيرة 37 32 70 45

العين 44 30 65 18

ليوا 45 28 90 25

الرويس 42 30 85 30

السلع 44 31 85 35

دلما 39 29 75 30

طنب الكبرى 38 28 85 35

طنب الصغرى 38 28 85 35

أبو موسى 38 27 80 35 .

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