مجلس شما بنت محمد للفكر يناقش صحافة المستقبل

المصدر: وام

نظم مجلس شما بنت محمد للفكر والمعرفة، عبر شبكة زووم، بحضور الشيخة الدكتورة شما بنت محمد بن خالد آل نهيان، رئيسة المجلس، ورشة عن صحافة المستقبل.

وطرحت الشيخة شما، في مستهل الورشة، مجموعة من القضايا تتعلق بملامح صحافة المستقبل، وكيف تأثر الإعلام بشكل عام بأزمة فيروس كورونا ومواصفات الصحفي الذي يمكنه الصمود والتأقلم مع كل المتغيرات التي تطرأ على قطاع الإعلام وماذا يعني دخول الذكاء الاصطناعي في مختلف مجالات حياتنا بما فيها الإعلام، لا سيما أن الذكاء الاصطناعي يحاكي سلوكيات الإنسان المعرفية بقدرات دماغية تقنية عالية جداً، وتساءلت: هل يمكنه أن يحاكي التجربة الشعورية والروحية للإنسان أيضاً.

وتناولت الورشة، التي قدمتها جهينة خالدية مديرة قسم المنوعات في "العين الإخبارية" المدربة المتخصصة في الإعلام الجديد ومعدة للأفلام الوثائقية، المتغيرات التي طرأت على عالم الإعلام في كل قطاعاته، في ظل تسارع وتيرة التطور التكنولوجي الحاصل ودخول أنظمة الذكاء الاصطناعي والأتمتة في معظم مجالات العمل الإعلامي.

وقالت إن الأزمة الراهنة حول العالم غيرت مفاهيم كثيرة في العمل الإعلامي، ومن أبرزها القدرة على العمل عن بعد إلى قدرة الإعلام على التأقلم مع المتغيرات، فيما أكدت المشاركات في الورشة أهمية دور وسائل الإعلام بما فيها وسائل التواصل الاجتماعي في مواجهة الأخبار الكاذبة وتفنيدها.

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