مواصلات الإمارات تنقل 989 ألف طن من المواد البترولية لشركائها

المصدر: وام

أعلنت مواصلات الإمارات نقل أكثر عن 989 ألف طن من المواد البترولية في إطار منظومة خدمات النقل التي تقدمها لتلبية احتياجات شركائها الاستراتيجيين من الشركات العاملة في الحقل البترولي والصناعات الكيماوية والبتروكيمياويات.

وقال وليد المهيري، المدير التنفيذي للنقل والتأجير في إمارة أبوظبي، إنه في ظل الظروف الراهنة وبالرغم مما يشهده العالم من تفش لجائحة فيروس كورونا، وتعطل العمل في معظم القطاعات، فإن مواصلات الإمارات واصلت العمل على تقديم خدماتها في قطاع النقل البترولي، استناداً إلى قدراتها، ورصيد خبراتها في مجال النقل والمواصلات وفق أفضل المعايير، وفي ظل تطبيق الإجراءات الاحترازية التي تضمن سلامة العاملين والمتعاملين في هذا القطاع الحيوي.

وأضاف أنه تم التوسع في خدمات النقل البترولي، وزيادة حجم الكميات المنقولة عبر أسطول مركبات مواصلات الإمارات المخصصة لأغراض نقل المواد البترولية باختلاف أنواعها خلال النصف الأول من العام الجاري 2020 بنسبة 30%، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي 2019، مشيراً إلى أنه على مدى العقود الثلاثة الماضية حققت الشركة نجاحات تجسدت في ارتفاع كفاءة وجودة الخدمات التي تقدمها للشركاء والمتعاملين في مجال النقل والمواصلات والخدمات المستدامة.

وأكد أن مواصلات الإمارات أولت أهمية خاصة لخدمات النقل البترولي، عبر تطبيقها أعلى مستويات الأمن والسلامة والجودة خلال تنفيذ عمليات نقل المواد البترولية والكيماوية، ضمن منطقة جغرافية واسعة، تمتد من منطقة الظفرة في أبوظبي إلى الإمارات الشمالية ومناطق في عمق الصحراء، وحرصت على توفير كوادر ذات كفاءة مدربة ومؤهلة لتلبية الاحتياجات الحالية والمستقبلية لنخبة من عملائها في الدولة، ما ساهم في تعزيز ثقة متعاملينا بخدماتنا والتوسع في حجم الكميات المنقولة.

وأوضح المدير التنفيذي للنقل والتأجير في إمارة أبوظبي أن الشركة تدير 12 عقداً مع شركائها في قطاع الحقل البترولي يتم بموجبها نقل 907 ملايين لتر من الديزل والبنزين ووقود الطائرات ونحو 40 ألف طن من البولي إيثيلين والبولي بروبيلين و42 ألف طن من الكبريت المنصهر بإجمالي يبلغ 989 ألف طن من المواد البترولية بمختلف مشتقاتها.

وأشار المهيري إلى تخصيص مواصلات الإمارات 380 مركبة لنقل المواد باختلاف أنواعها و265 سائقاً مؤهلاً ومدرباً لنقل تلك المواد إلى مناطق مختلفة في الدولة على مدار الساعة وطوال أيام الأسبوع، مع مراعاة تطبيق أعلى مستويات الأمن والسلامة والجودة المحلية والعالمية عند تقديم الخدمة، ما أثمر نيل مواصلات الإمارات اعترافاً إقليمياً بعد قبولها عضواً في الاتحاد الخليجي للبتروكيماويات والكيماويات.

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