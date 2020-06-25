استئناف تحصيل رسوم المواقف العامة في عجمان الأحد المقبل

المصدر: عجمان - البيان

أعلنت دائرة البلدية والتخطيط بعجمان استئناف تحصيل رسوم المواقف العامة للجمهور في الإمارة اعتباراً من يوم الأحد المقبل، بعد إعفاء المستخدمين من الرسوم مدة ثلاثة أشهر، لضمان سلامة المجتمع، والحفاظ عليه من انتشار عدوى فيروس كورونا المستجد.

وقال الدكتور المهندس محمد بن عمير، المدير التنفيذي لقطاع البنية التحتية: "يأتي إصدار القرار تزامناً مع عودة الحياة الطبيعية للسكان، ووفقاً للتشريعات النافذة، وتنفيذاً لقرار دائرة البلدية والتخطيط، وستواصل فرق التفتيش التأكد من التزام المستفيدين بقواعد الوقوف الصحيح، وعدم التجاوز بحجز أكثر من موقف أو استخدام مواقف مخصصة للمعاقين، أو الوقوف بشكل عشوائي، ما يسبب عرقلة خروج السيارات الأخرى"، مشيراً إلى أهمية تحقيق الاستفادة من خدمة المواقف العامة في المناطق الحيوية وجميع أنحاء الإمارة.

وأضاف الدكتور محمد بن عمير: "في إطار مساعي الدائرة بشكل مستمر لتطوير عملها وتوفير أرقى الخدمات الميسرة لتوفير الجهد والوقت للمواطنين والمقيمين في الإمارة، فإنها تدعو السكان المستفيدين من خدمة المواقف إلى الالتزام بدفع الرسوم عن طريق التطبيق الذكي للمواقف أو الرسائل النصية".

وذكر أنه سيتم تعقيم أجهزة المواقف المدفوعة بشكل دوري بكل أرجاء الإمارة، لافتاً إلى أن الدائرة تستمر في تحصيل الرسوم المقررة تزامناً مع افتتاح القطاعات الاقتصادية والسياحية الذي يتطلب توفير المواقف العامة بصورة دائمة لجميع القاطنين والزوار لإمارة عجمان في إطار الحرص على مواصلة تقديم أفضل الخدمات للجمهور ومنها المواقف العامة.

ودعا إلى ضرورة تجديد الاشتراكات الخاصة بالمواقف، موضحاً أهمية تضافر جهود المجتمع والدائرة التي تضمن تطوير الإمارة وفقاً لمنهجية الدائرة ورؤيتها الواعدة.

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