البواردي ووزير الدفاع اليوناني يبحثان التعاون المشترك

المصدر: وام

بحث معالي محمد بن أحمد البواردي، وزير الدولة لشؤون الدفاع، عبر اتصال مرئي أجراه اليوم مع معالي نيكولاس باناجيوتوبولوس، وزير الدفاع الوطني اليوناني، وجهات النظر في آخر تطورات انتشار فيروس كورونا المستجد " كوفيد- 19"، وأهمية التعاون والتآزر بين مختلف دول العالم وتوحيد الجهود لاحتواء وتجاوز تداعياته.

كما تناول الجانبان خلال الاتصال المرئي تعزيز علاقات التعاون الدفاعي والعسكري المشترك بين دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية اليونان وسبل تطويرها بما يخدم مصالح البلدين الصديقين، إضافة إلى عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

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