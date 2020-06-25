الإمارات ترسل مساعدات طبية إلى العراق

المصدر: وام

أرسلت دولة الإمارات، اليوم، طائرة مساعدات تحتوي على 10.5 أطنان من الإمدادات الطبية وأجهزة الفحص إلى العاصمة العراقية بغداد، لدعم جهود 10.5 آلاف من العاملين في المجال الطبي، وتعزيز قدراتهم في مواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".

وقال محمد صالح الطنيجي، القائم بالأعمال في سفارة دولة الإمارات في بغداد: "أسهمت دولة الإمارات في دعم الأشقاء العراقيين خلال السنوات الماضية، ولا تزال توفر كل دعم ممكن في المجالات كافة، ولا سيما الاقتصادية والتنموية، وكذلك في مجال الحفاظ على التراث الإنساني العراقي، وحمايته في مواجهة التهديدات التي تعرض لها من القوى الإرهابية التي حاولت تدميره وتشويهه".

وأضاف: "استمراراً لتلك الجهود، أرسلت القيادة الرشيدة لدولة الإمارات طائرة مساعدات طبية اليوم، لدعم الجهود التي يبذلها العاملين في المجال الصحي لمواجهة فيروس كورونا المستجد، والتي تأتي إضافة إلى ما تم إرساله من مساعدات طبية أخيراً إلى إقليم كردستان العراق".

الجدير بالذكر أن دولة الإمارات قدمت حتى اليوم أكثر من 974 طناً من المساعدات لأكثر من 68 دولة، استفاد منها نحو 974 ألفاً من العاملين في المجال الطبي.

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